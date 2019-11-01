Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS Rize canlı izle, GS Rizespor şifresiz izle, Galatasaray Rizespor maçı canlı şifresiz kanallar, GS Rizespor maçı bein sports, Galatasaray Rize muhtemel 11'ler... Süper Lig'in 10. haftası bu akşam oynanacak maç ile açılıyor! Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Son olarak Beşiktaş ile karşılaşan ve mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ev sahibi ekibin tek hedefi galibiyet! Fatih Terim'in öğrencileri sahaya taraftarı önünde galibiyet almak için çıkıyor. Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren iki ekipte de eksik oyuncular bulunuyor. Galatasaray'da sakatlıkları süren Emre Akbaba ve sarı kart cezalısı Marcao sahada yer alamayacak. Öte yandan bir süredir durumu merak konusu olan Falcao'nun sahada olup olmayacağı ise yine maç saatinden netleşecek. Deplasman ekibi Çaykur Rizespor'da ise El Kabir ayak bileğindeki kırık nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. İşte maça dair merak edilen detaylar...

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GALATASARAY RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Kasım 2019 Cuma günü (bugün) oynanacak olan müsabakada hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabaka 20:30'da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücfretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Şener, Luyindama, Donk, Emre Taşdemir, Nzonzi, Lemina, Seri (Babel), Feghouli, Adem Büyük, Andone

Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Attamah, Moroziuk, Abdullah Durak, Boldrin, Vetrih, Oğulcan Çağlayan, Samudio

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, saat 20.00’de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 13 puanla 7. sırada yer alıyor. Yeşil-mavililer ise 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 11 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

37. randevu

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 24 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 5 kez mağlup etti. 7 maç da berabere sona erdi. Aslan’ın 83 golüne, Rize ekibi 35 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul’da oynanan maç 2-2 biterken, Rize’deki müsabakayı da Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

12 maç, 3 galibiyet

Galatasaray bu sezon 12 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 9’u Süper Lig, 3’ü de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 12 mücadelede 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Cimbom son maçta Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Aslan’ın 40 maçtır evinde bileği bükülmüyor

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki son 40 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 33 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

9 haftada 9 atıp, 9 gol yedi

Süper Lig’de geride kalan 9 haftada Galatasaray, rakip fileleri 9 kez havalandırabildi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda da 9 kez kalesini gole kapatamadı. Takımda Ryan Babel 3 golle skora en çok katkı veren futbolcu olarak yer alırken, Florin Andone de 2 kez gol sevinci yaşadı.

Marcao cezalı, Belhanda sınırda

Galatasaray’da Rizespor maçında Brezilyalı futbolcu Marcao sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Marcao’nun yerine Ryan Donk’un oynaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca 1 futbolcu da sarı kart sınırda bulunuyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda sarı kart görmesi halinde 11. haftada deplasmanda oynanaca Gaziantep FK maçında takımını yalnız bırakacak.

Cezası nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayan Ömer Bayram da Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Öte yandan takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da Rize maçında yer alamaması bekleniyor.

Düdük, Abdulkadir Bitigen’de olacak

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Cihan Aydın görev alacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Şansalan olacak.