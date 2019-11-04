Uzun süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao'nun son durumunu da paylaşan İnce, ''Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek.'' sözlerini kullandı.
Falcao ve Emre'nin dönüş tarihleri belli oldu!
04.11.2019 - 18:23 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Falcao, Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba için açıklamalarda bulundu. Yener İnce, ''Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek. Emre Akbaba'nın Ocak ayında aramıza katılmasını bekliyoruz.'' dedi.
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : falcao,emre,dönüş,
660529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/660529.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER