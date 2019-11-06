Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GS CANLI İZLE - GS Real Madrid şifresiz kanallar, Galatasaray Real Madrid şifresiz kanallar, GS Real Madrid maçı hangi kanallarda şifresiz canlı yayınlanıyor... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında dünya devi Real Madrid'in konuğu olacak. Son 3 maçta istediği başarıyı yakalayaman ve grupta son sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray Santiago Bernabeu Stadyumu'nda bugün TSİ 23.00’te oynanacak maçta Real Madrid'i deplasmanda yenmeyi hedefliyor. Kritik maç öncesi Sarı-Kırmızılı taraftar nefesini tuttu, heyecanla maçın nerede kaçta, hangi kanalda yayınlanacağınız merak ediyor. Real Madrid - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte merak edilenlere dair tüm detaylar...



GALATASARAY REAL MADRİD MAÇINI CANLI YAYINLAYAN KANALLAR

Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa

KARŞILAŞMAYI AZERİ KANAL CBC SPORT CANLI OLARAK YAYINLIYOR!

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Real Madrid'in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu!



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak 4. karşılaşmada Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid'in 19 kişilik maç kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Zinedine Zidane, kulüpteki geleceği tartışılan Gareth Bale'in yanı sıra, James Rodriguez, Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz'ı Galatasaray maçı kafilesine dahil etmedi.

İspanyol ekibinin kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Kaleci

Courtois, Areola, Altube

Defans

Dani Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Mendy

Orta saha

Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Forvet

Eden Hazard, Karim Benzema, Lucas Vazquez, Jovic, Rodrygo

Avrupa kupalarında 283. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 282 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 109 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 282 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 416 gol gördü.

Madrid deplasmanından Aslan galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 114. müsabaka

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 113 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 57 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 185 gole kapatamadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 75 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 30 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.

Avrupa'daki galibiyet hasreti 10 maç

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 8 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (7 mağlubiyet, 3 beraberlik

Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi, "Kaybettiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Maçın önemine dikkat çeken Terim, "Kaybettiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız. Bakmak zorundayız.Tablo böyle. Biz teknik adamlar, dışarıdaki söylemlerle içerideki eylemlerin beraber gitmesini isteriz. Real Madrid'in sahaya sürdüğü 11'in dışında en az onlar kadar güçlü bir 11 daha var" dedi.

"Galatasaray, felsefesi atak olan bir takım"

Korkmadan oynayıp, Real Madrid'e golü atmaları gerektiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Galatasaray belki de gol atamadığı için eleştirilebilir. Galatasaray her zaman en fazla gol atmaya çalışmış, pozisyon üretmeye çalışmış, felsefesi atak olan bir takım. 1 buçuk dakikada bulduğumuz 3 net pozisyondan birini değerlendirseydik, farklı bir oyun olacaktı. Üzgünüz tabii. Puan kaybettiğimiz ve benim çok kafama takmadığım istatistikler için. Gol atmamız lazım. Real Madrid ile oynamak tabii ki kolay değil ama biz dünyanın her yerinde her takımla oynadık. Korkmadan oynamalıyız, kaybettiğimizde sorumluluk bize. Ben oyuncularımdan korkusuz olmalarını istiyorum. Burada Real Madrid'e yenilseniz kim ne diyecek? Yenerseniz olay yani" şeklinde konuştu.

"Takımın son halinden memnunum"

Yarınki maç için kadronun sorulması üzerine Teri, "Yuto Nagatomo başta olmak üzere bazı sıkıntılarımız var o yüzden net konuşmak istemiyorum. Şener kullanabileceğimiz bir oyuncuydu. Yuto ve bir oyuncumuzun daha sıkıntısı var. Hep beraber oynayacağız, son takımın halinden tavrından memnunum. Tüm oyunculara ihtiyacımız var. 1-2 oyuncuya henüz karar vermedim. Her teknik adamın bir tavrı, tarzı, karakteri ve reaksiyonu var. O yüzden bir başkası yerine karar veremem. Ben sert tepki gösteririm, başkası oralı olmaz. Başkası idare etme yöntemine gidebilir. Ama ben genel olarak yönetmeyi tercih ederim" açıklamasında bulundu.

Andone: "Final maçına çıkar gibi çıkacağız"

Sarı-kırmızılı futbolcu Florin Andone ise, "Final maçına çıkar gibi çıkacağız. Korkmadan, cesur oynayacağız. Kulübümüzün imajını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Savunma ya da beraberlik değil her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Güvenli bir şekilde sahaya çıkmamız, bize güzel sonuçlar getirebilir. Kolay demiyorum zor bir maç olacak. Rakibimize saygı duyuyoruz. Madrid güçlü bir takım. Daha fazla koşma, daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Daha iyisini yapabilirdik tabii. İstanbul'daki maçtan daha iyi oyun çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.