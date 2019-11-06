Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için beklenen haber geldi. Özellikle bu sene ilk defa üniversiteye başlayan öğrenciler için önemli bir maddi destek olan KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Ancak öğrencilerin, KYK sonuçlarını öğrendiği www.kyk.gov.tr adresine erişim sorunu yaşanıyor.

KYK SONUÇ ÖĞREN

KYK.GOV.TR'DE ERİŞİM SORUNU

Öğrenciler, KYK sonuçlarını öğrenebilmek için gün içerisinde sık sık www.kyk.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Bugün akşam saatlerinde siteye erişimde sorun yaşanması öğrencilerin merakını arttırdı. Hala siteye erişimde sorun yaşanırken, sorun ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli oldukça, ayrıntılar haberimizde yer alacak.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle; Bugünden 3 Kasım 2002 tarihine kadar geri gittiğimizde istiklal ve istikbal davamızın kalkınma, büyüme, yatırım ve refah mücadelemizi de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitim harcamalarımız hep ilk sırada yer aldı. Eski dönemin vesayet ürünü kesintisiz eğitim ürününü bir kenara....