Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevgili Geçmiş yeni bölüm izle, Sevgili Geçmiş yeni son bölüm izle, Sevgili Geçmiş tekrarı izle, yeni dizi Sevgili Geçmiş izle, Sevgili Geçmiş 3. bölüm izle, Sevgili Geçmiş izle, Sevgili Geçmiş dizisi konusu, Sevgili Geçmiş dizi oyuncuları, Sevgili Geçmiş full hd tek part izle,​Sevgili Geçmiş ilk bölüm izle, Sevgili Geçmiş 1. bölüm full izle...

Star Tv'nin yeni dizisi Kurşun deneyimli kadrosu ile geçen haftalarda ekranlara merhaba dedi. Oldukça çarpıcı bir giriş bölümü ve ardından gelen ikinci bölümle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide her bölüm yüksek tempoda geçiyor. Birbirinden habersiz büyüyen 3 kız kardeşin hayatları hiç beklemedikleri bir anda tek bir olayla tamamen değiştir. Yeni hayatlarına büyük bir sır ile devam etmek zorunda kalan kardeşler için hiç bir şey kolay olmayacaktır. İşte değişik konusu ve sağlam oyuncu kadrosu ile Sevgili Geçmiş 3. bmlüm izleme linki...

Sevgili Geçmiş 3. bölüm-Sevgili Geçmiş 2.bölüm Full HD tek part izlemek için tıklayınız

Sevgili Geçmiş dizisinin konusu

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

Sevgili Geçmiş 2. bölümde neler oldu?

Tekin’in ölümünün ardından İpek ile Deren yıkılmış ne yapacaklarını bilmez haldedirler. Azra her şeye rağmen olanlar karşısında soğukkanlılığını korumaya çalışmaktadır. Düğün sonrasında Refik’in adamlarıyla saldırmasının ardından Sinan, Tekin Malik’e iyice bilenir. Hesap sormak için onun peşine düşer ama Tekin ortada yoktur. Sinan’ın Tekin’i bulmaktaki ısrarı kızları zor durumlara sokar. İzmir’e dönen Deren’i hastanede bir sürpriz beklemektedir. Cemal, son onda kurtardığı Çilem’i tedavi için Deren’in ailesinin hastanesine getirmiştir. Çilem çok kötü durumdadır. Refik, Tekin Beyin aniden ortadan kaybolmasından Sinan’ı sorumlu tutar. Tüm bunlar olurken Cahide cezaevinde çıkış hazırlıkları yapmaktadır. Sürpriz bir ziyaretçisi olur, Cemal. Cemal’in Cahide’ye bir teklifi vardır...