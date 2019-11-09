Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep GS şifresiz izle, Antep GS canlı izle, Gaziantep Galatasaray bein sports izle, GS Antep maçı canlı izle, Gaziantep GS canlı skor kaç kaç... Süper Lig'in 11. bhaftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı evinde konuk ediyor. Falcao ve Şener'in kadroda olmadığı haftada Gaziantep deplasmanından 3 puan ile dönmek isteyen Fatih Terim'in öğrencileri, sahaya 3 puan parolası ile çıkıyor. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma heyecanla bekleniyor. İşte maça dair merak edilenler

GAZİANTEP GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sizlerle. Maçı canlı takip etmek isteyenler yukarıdaki linkten yararlanabilirler. Ayrıca ücretli üyelik ile maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Morais, Jefferson, Twumasi, Chibsah, Diarra, Güray, Kayode

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Nzonzi, Lemina, Ömer, Feghouli, Andone, Adem

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi.

Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

Falcao ve Şener yok

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak.

Babel ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Ryan Babel ve Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.