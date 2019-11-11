Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bekçilik mülakat sonuçları 2019, Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman, 2019 bekçilik mülakat sorgulama... Bekçi adayları heyecanla bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak diye bekliyorlar. 12 Ekim'de sona eren sözlü mülakatların Kasım ayında açıklanması bekleniyor. Peki günü belirlendi mi? Bekçi olmanın şartları nelerdir? Binlerce bekçi adayı, başarı sıralamasında önemli bir paya sahip olan sözlü mülakat sonuçlarını bekliyorlar. İşte detaylar...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2019 SORGULA

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak diye bekleyen adaylar, internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyorlar. 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SINAVDA PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının %25'i ve sözlü sınav puanının %50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate

alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001

tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve

sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz

kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm

bulunmamak.