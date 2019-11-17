Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 57. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle, Yasak Elma 57. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma FOX TV full izle... FOX TV ekranlarında 56 bölümü deviren Yasak Elma, 18 Kasım akşamı 57. bölümü ile ekranlara geliyor! Tecrübeli oyuncularının yanında genç oyuncuları ile de büyük beğeni toplayan dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Son olarak Nesrin Cavadzade'nin de başrol kadrosuna dahil olduğu dizide soğuk savaş bitmek bilmiyor! Halit ile evlenmek ve onu mahvetmek isteyen Şahika, öncelikle Yıldız ve Ender ikilisini alt etmek zorunda. Ender'in son haftalardaki atağını bertaraf etmek isteyen Şahika, Yiğit kozunu kullanıyor! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma 57. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma 18 Kasım bölümü izle, Yasak Elma 58. bölüm fragmanı, Yasak Elma yeni bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle gibi araştırılan konular haberimizde...

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EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır