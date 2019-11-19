Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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MİLLİ PİYANGO 19 KASIM 2019 SORGULAMA | MPİ BİLET SORGULA SONUÇ ÖĞREN

MİLLİ PİYANGO 19 KASIM 2019 ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor.

Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor.

Çekiliş, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.

"GÖBEKLİTEPE TARİHİN SIFIR NOKTASI"

Bilindiği üzere MPİ tarafından her çekilişe özel bir isim veriliyor. Bugün yapılan çekilişin adı da “Göbeklitepe Tarihin Sıfır Noktası” olarak belirlendi. Büyük ikramiye tutarı ise 3 milyon lira! 19 Kasım Milli Piyango çekilişi tam bilet 24 lira, yarım bilet 12 lira, çeyrek bilet ise 6 liradan satılıyor.