Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu sezon yeni dizilerle reytingleri alt üst eden FOX TV iddialı bir yapımı daha ekranlara taşıyor. FOX'un yeni dizisi Ferhat ile Şirin birinci bölüm ile Cuma günü deyim yerindeyse görücüye çıkacak. Yayınlanan ilk fragmandan iddalı olduğu gözlenen dizi çarpıcı konusu ve deneyimli oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Ferhat ile Şirin konusu ise alışageldik aşk hikayelerinin dışında son derece çarpıcı bir kurguya sahip. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Cansu Deren'in Banu rolünü üstleneceği dizide, yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş ise Ferhat rolünü üslenecek.

FERHAT İLE ŞİRİN 1. BÖLÜM

Ferhat ile Şirin konusu

Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır. Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkı da felaketi de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi... Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız…



Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın yeniden gün yüzüne çıkması.. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna hayatları feda edildiği, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…

1. bölümde neler olacak?

Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür. Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat’ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.

Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat’ı, ömrünü kardeşi Şirin’e adayan Banu’yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin’i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, büyük bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.

Ferhat İle Şirin oyuncu kadrosu: