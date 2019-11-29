Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 23. bölüm izle, Hercai son bölüm full izle, Hercai 29 Kasım izle, Hercai 23. bölüm tek parça atv, Hercai tek part izle... ATV ekranlarının vazgeçilmezlerinden olan ve başrollerini Akın Akınözü ile Ebrü Şahin'in paylaştığı Hercai'de bu hafta da heyecan dorukta! Hercai yeni bölüm fragmanları, izleyicileri yine merakta bıraktı! Heyecanla 29 Kasım akşamını bekleyenler ve dizinin yeni bölümünü izleyenler, 24. bölüm fragmanını da heyecanla bekliyorlar! Ekranlarda fırtınalar estiren dizinin 29 Kasım akşamı yayınlanan bölüm izleyenleri yine kendisine hayran bırakacak gibi görünüyor! Şadoğulları ve Aslanbeyler arasındaki gerilim giderek tırmanıyor! Hercai 23. bölüm tek parça izlemek isteyenler, internetten araştırma yapıyorlar. İşte detaylar...

HERCAİ 23. BÖLÜM İZLE (HERCAİ 23. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE ATV)

HERCAİ 23. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ 22. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HERCAİ OYUNCULARI

EBRU ŞAHİN

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 170 boyundadır. Atölye Craft Kamera Önü Oyunculuk bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan güzel oyuncu günümüze dek pek çok reklam ve dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Savaşçı, Yasak Elma ve İstanbullu Gelin kamera karşısına geçtiği diziler arasında yer almaktadır.

Babam ve Kan Parası filmlerinde de izleyicinin beğenisini kazanmıştır...

AKIN AKINÖZÜ

TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında bir çok eğitim almıştır.

1,80 boyunda ve 1990 doğumludur. İyi derecede ingilizce bilen Akınözü, “Azrail” isimli kısa filmde ve pek çok dizi projesinde de rol almıştır.