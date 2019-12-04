Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Geçen sezonun en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'un öyküsü, Kuruluş Osman ile kaldığı yerden devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizi daha yayınlanan ilk fragmanları ile dünya genelinde tğm hayranlarını heyecanlandırırken yayınlanan ilk iki bölümle de iddiasını ortaya koydu. Kuruluş Osman yeni bölüm ATV ekranlarında bu akşam yayınlanırken, 3. bölümü kaçıran hayranları için Kuruluş Osman izleme linklerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Abisi Ertuğrul'un yokluğunda 400 çadırlık bir obanın idaresini eline alan Osman'ı ve o obanın Osman ismiyle dünya imparatorluğuna yükselişini anlatan Kuruluş Osman'ın çekimleri İstanbul Riva'da gerçekleşirken, yine izleyenleri ekran başına kilitleyen yeni bölümde obayı ve Osman'ı neler bekliyor işte detaylar...

KURULUŞ OSMAN 3. YENİ BÖLÜM TEK PARÇA HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kuruluş Osman 3. bölüme damga vuran konuşma ve Osman'ın duası

"Kim ki hainlik yaparsa acımam sel olur yıkar, ataş olur yakarım!" Osman Gazi düşmanlarına bu cümle ile korku salarken, "Allah'ım bu toprakları aşan ufuklarımı, haritalara sığmayacak hayallerimi bilen sensin. Bu düşü gerçek eyle..." diyerek dua etti.

"Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak! Hayallerimizden bir devlet çıkacak!"(1. bölüm)

Kuruluş Osman 2.Bölümde neler oldu?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?



Kuruluş Osman 1.Bölümde neler oldu?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası’nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos’u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey’in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos’un dostluğu değildir.

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey’in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı’nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Deneyimli isimlerden oluşan Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda ekranların sevilen ismi Burak Özçivit Osman karakteri ile başrolde yer alırken, Nurettin Sönmez (Bamsi) karakteri ile yine diziye devam ediyor.

Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı Ürün (Samsa), Ayşegül Günay Demir (Zöhre), Alma Terziç (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacıhasanoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan Akdeniz (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Uğur Arslan (Nizameddin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) ve Yiğit Uçan (Boran) diğer oyuncular arasında.