Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar 534. bölüm izle, Arka Sokaklar son bölüm full izle, Arka Sokak 534. bölüm tek parça izle kanal d, Arka Sokaklar son bölüm full izle, Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı izle... Kadrosunu Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz ile güçlendiren Arka Sokaklar, cuma akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor. Yılları deviren dizide heyecan bitmiyor! Zeliş'i rehin alan Tarık, ekip tarafından yakalanacak mı? Tarık ile Zeliş arasında neler yaşanacak? Bu hafta neler olacak? Her şey bu akşam belli olacak... İşte diziye dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR 534. BÖLÜM İZLE (ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE)

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ARKA SOKAKLAR 534. BÖLÜM ÖZETİ

Zeliş, Kurye'nin gerçek yüzünü gördükten sonra rehine olarak eline düşüyor. Ekip -özellikle de Hüsnü- Zeliş'i kurtarmaya çalışıyorlar. Kurye'nin pis işleri ortaya çıkmaya başladıktan sonra onu yakalamak Zeliş'in kurtulmasına kalıyor. Kurye bu durumun farkında olarak Zeliş'i kimsenin bilmediği bir yere saklıyor. Hüsnü, Zeliş'e ulaşamamanın verdiği can sıkıntısıyla ne yapacağını bilmez bir haldedir. Ona bu konuda yardım edecek tek unsur Rıza Baba ve ekibidir. Ekip, Zeliş'i kurtarmayı başarabilecek mi? Zeliş, Kurye'nin elinde neler yaşayacak? Kurye, yakalanmaktan kurtulabilecek mi?

Mesut, Serboran kırsalındaki zor durumdan kurtulmayı başarmıştır. Oradaki görev bitmiş ve ekibe tekrar katılmıştır. Bu duruma en çok Selin sevinir. Mesut, teröristlerce sıkıştırıldığı yerden kurtulmayı nasıl başardı?

Hakan, peşine düştüğü suçluyu yakalamayı başarır; fakat, onda anlaşılamayan bir öfke mevcuttur. Yakaladığı adam teslim olduğu halde ona şiddetli bir şekilde saldırır. Onu bu durumdan Ali kurtarır. Bu olay Rıza Babaya ulaştığı zaman Hakan ile ilgili bir karar alınır. Hakan adamı neden bu kadar hırpaladı? Bu adamın Dilek ile bir bağlantısı var mı?