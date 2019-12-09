Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili gibi isimlerin başrolünde yer aldığı ekranların fenomen dizisi Çukur, 9 Aralık akşamı 3. sezon 12. bölümü ile ekranlara geliyor. Son yayınlanan fragman nefesleri kesmiş, izleyicileri büyük merak içerisinde bırakmıştı! Azer'i gören Yamaç, elindeki silahları yere bırakarak adeta ölüme meydan okumuş, Yamaç'ı korumak için kendisini kurşunların önüne atan Kemal ise vurulmuştu. Sevilen oyuncu diziye veda mı edecek merakla bekleniyor. Peki Çukur yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? Çukur 79. son bölüm tek parça izlemek isteyenler ve Çukur 3. sezon 12. bölüm full sansürsüz izle gibi konuları araştıranlar için detaylar haberimizde!

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ÇUKUR'DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Çukur'un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 11. bölümünde Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi oluştururken, bütün Çukur korku içinde Koçovalılardan yardım bekledi. Yamaç, Çukur'un kızlarını bulmak için tüm mahalleliyi örgütledi. Mahalleliler de bütün İstanbul'a yayılıp Koçovalılara yardım etti. Yamaç, Aliço'nun yardımıyla Azer'in himayesindeki Bülent'in zaafını bulmaya çalıştı. Mahalle İstanbul'un altını üstüne getirirken Vartolu nihayet hapisten çıktı. Cumali, Çukur'un kızlarına yanlış yapan Nahit'e gereken dersi verirken, Azer'in kardeşi Kadir'i aldı. Yamaç ise Bülent'in herkesten sakladığı paralarına ulaştı ve karşılığında Çukur'un kızlarını istedi. Akın, Timsah'ı harekete geçmesi için cesaretlendirirken, Azer ve Yamaç arasındaki gerilim giderek arttı. Cumali'nin kızları bulmak için gittiği depo, Selim'in ise Bülent bulmak için gittiği ev boş çıkınca ikisi de tuzağa düştüğünü anladı. Timsah'ın ölmediğini öğrenen Yamaç ise tek başına Timsah'ın karşısına çıkmak için harekete geçti. Final sahnesinde ise Timsah, Yamaç'ı pusuya düşürdü.

ÇUKUR 79. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?