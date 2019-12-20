Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kemikleşmiş bir kitlesi olan Arka Sokaklar dizisi, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Ekibin yaşadığı maceraları ve aile yaşantılarını konu alan dizi, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Arka Sokaklar 536. bölüm izle, Arka Sokaklar 536. son bölüm full tek parça izle! Bu hafta izleyicileri ne gibi aksiyonlu/maceralı sahneler bekliyor? Ekip, Zeliş'i kurtarmak için elinden geleni yapmaktadır ancak Kurye, bu sefer de ekibin isimlerini tuzağına çeker! İşte bu haftanın yeni bölümüne dair merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR 536. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR 536. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeliş, Kurye'nin gözünü kırpmadan adamını vurmasını gördükten sonra zor durumdadır. Babası Hüsnü'yü arayarak durumu anlatır. Hüsnü, kızının yardım çığlıkları üzerine çok üzgündür. Zeliş, kendisini odaya kapatsa da Kurye içeri girmeyi başarır. Hüsnü, biricik kızı Zeliş'i, suç makinası olan Kurye'nin elinden kurtarabilecek mi? Zeliş, Kurye ile neler yaşayacak?

Kurye ve adamı Bülent, Ezgi ve Cemal'i pusuya düşürmeyi başarır. Cemal ve Kurye karşılıklı kozlarını paylaştığı sırada Cemal'i, Ezgi'nin kafasına dayanan silah durdurur. Kurye, Cemal'in kafasına vurarak onu bayıltmayı başarır. Ezgi ve Cemal, Kurye'nin elinden kurtulmayı başarabilecek mi? Cemal, kafasına aldığı darbe sonucunda neler yaşayacak?