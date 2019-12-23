Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 81. bölüm full izle, Çukur son bölüm tek parça izle... Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da heyecan dinmek bilmiyor! Her hafta birbirinden farklı, aksiyon dolu sahnelerle ekranlara gelen dizinin izleyicileri heyecanla neler olacak diye bekliyorlar. Reyting rekortmeni dizi, aynı zamanda internette de en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Çukur yeni bölüm fragmanları yine nefesleri kesti! Yamaç yine ölümün kıyısındayken onu kurtaran isim kim? Mahsun geri mi dönüyor? Cumali ölüyor mu? Aras Bulut İynemli'nin müthiş performansı ile izleyicileri kendisine bağlayan dizide bu hafta neler olacak? Çukur 81. bölüm full tek parça izle, Çukur 3. sezon 14. bölüm tek parça show tv izle! İşte merak edilen detaylar...

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ÇUKUR 81. SON BÖLÜM ÖZETİ! NELER OLUYOR?

Çukur dizisi 81. ölümüyle bu akşam Show TV'de izleyicinin karşısına çıkacak. Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek. Yayınlanan yeni fragman ile birlikte merak edilen sorular cevap buldu. Yamaç'ı kurtaran ismin Mahsun olduğu görülüyor! Mahsun geri mi dönüyor?

Azer'in saldırısı ile vurulan Cumali hayat savaşı verirken, Çukur Cumali'den gelecek iyi haberi bekleyecek. Bir kez daha ailesinden birini kaybetme ihtimali ile karşı karşıya kalan Yamaç ve Selim, Azer'e saldırmak için harekete geçerken karşısında beklenmedik bir anda Karaca'yı bulacak. Bir oğullarını daha kaybetmek istemeyen Sultan ve Fadik bu savaşa son vermeye çalışacak. Bütün bunlardan habersiz Almanya'da olan Vartolu, babasının katilini öğrenmek için canını tehlikeye atacak. Cumali'nin hayati tehlikesi sürerken, Yamaç'ın düşmanlarıyla hesaplaşması izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek