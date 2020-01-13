Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı 4. bölüm full tek parça izle, Sefirin Kızı son bölüm izle! Star TV ekranlarının yeni ve iddialı dizisi Sefirin Kızı, diziseverlerden tam not almıştı! Neslihan Atagül Doğulu ile Engin Akyürek'in başrollerinde olduğu dizide bu hafta neler olacak? Hem sosyal medyada sıkça konuşulan hem de reytinglerde iyi bir performans sergileyen Sefirin Kızı son bölüm ile ekranlara damga vuracak! Heyecanın eksik olmadığı bölümlere izleyicilerin favori karakteri olan Gediz damga vuracakmış gibi görünüyor! Fragmanları izleyenler heyecanla yeni bölümü bekliyorlar! Sefirin Kızı 4. bölüm full tek parça izle!

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SEFİRİN KIZI 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı dizide Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat ve Hivda Zizan Alp de yer alıyor. İşte diğer isimler;

Özlem Çakar Yalçınkaya

Erhan Alpay

Erdal Küçükkömürcü

Gonca Cilasun

Tülin Yazkan

Esra Kızıldoğan

Cemre Öktem

Edip Tepeli

Beren Gençalp