TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Şenol Kazancı'ya telefon
15.01.2020 - 19:04 | Son Güncelleme: 15.01.2020 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler : Mustafa Şentop,
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