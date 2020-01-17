Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Babil dizisi izle, Babil dizisi Star TV 1. bölüm izle, Babil dizisi ilk bölüm izlee... Ay Yapım'ın iddialı dizisi Babil bu akşam Star TV'de yayın hayatına başlayacak. Kadrosunda Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven sevilen isimler bulunuyor. Güçlü kadrosu ve senaryosuyla reytingleri alt üst etmesi beklenen Babil dizisi için izleyenler şimdiden aramalara başladı. Sık sık "Babil dizisi izle, Babil dizisi Star TV 1. bölüm izle, Babil dizisi ilk bölüm izlee" şeklinde aramalar yapan izleyicilerin Babil'den beklentisi yüksek. Babil'in konusu kadrosundaki isimler kadar çarpıcı. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği dizide İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olmasıyla gelişen olaylar kaleme alınıyor. İşte Babil ile ilgili derlediğimiz haberimiz...

BABİL DİZİSİ İLK BÖLÜM İZLE

BABİL DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLE

BABİL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

BABİL BİRİNCİ BÖLÜM HİKAYESİ

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

KİM KİMDİR?

Halit Ergenç - İrfan

Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazi.



Ozan Güven - Egemen

İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.



Aslı Enver - Ayşe

Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.



Birce Akalay - İlay

Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.

Nur Fettahoğlu - Eda

İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.



Mesut Akusta - Süleyman

Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay’a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.