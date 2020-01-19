Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Sivasspor canlı izle, BJK Sivas maçı şifresiz izle! Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde lider Sivasspor'u konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak ve liderle arasındaki puan farkını kapatmak için sahaya çıkıyor. Sivasspor ise zirvedeki yerini sağlamlaştırmak ve rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak için deplasmanda mutlak galibiyet peşinde. İki takımın da önemli eksiği bulunmuyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma "BJK Sivas şifresiz izle, BJK Sivas maçı canlı skor kaç kaç" gibi detaylarıyla sizlerle

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Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Diaby, Elneny, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fatih, Ziya, Emre Kılınç, Yatabere

Sezonun ilk maçında Sivas deplasmanından 3-0 mağlubiyetle dönen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası topladığı 30 puanla 5. sırada bitirdi.

Teknik direktörlüğünü Rıza Çalımbay’ın yaptığı Sivasspor ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 37 puanla ilk devreyi lider kapattı.

Ruiz cezalı, Lens ve Dorukhan sakat

Süper Lig’de iki maçlık mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği’ni yenerek devre arasına giren siyah-beyazlılarda Victor Ruiz sarı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında yer alamayacak.

Sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu

Beşiktaş’ta Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Muhammed Elneny, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Ligde 5 maçtır gol yiyor

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip söz konusu 5 karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında kalesinde toplam 9 gol gördü. Beşiktaş ile Sivasspor 28. randevuda - İki takım arasında Süper Lig’de geride kalan maçlarda Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı

Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de yarın 28. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 27 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 37 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas’ta yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.