Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 27. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm izle! Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan Zalim İstanbul, bu hafta muhteşem bir bölümle ekranlara geliyor. Son olarak köşkte Agah Karaçay fırtına esmişti! Bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümde ise Cenk ve Şeniz, Agah'ın öfkesinin kurbanı olacaklar... Cemre ve Ceren'in hamleleri merakla beklenirken Nedim bu durum karşısında neler yapacak? Amcasının yanında olacak mı?Zalim İstanbul 27. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm kanald, Zalim İst son bölüm tekrar izle gibi konulara dair merak edilenler haberimizde sizlerle...

ZALİM İSTANBUL 27. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? DETAYLAR...

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 27. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde Şeniz'in yaptıklarının birbir ortaya çıkmasının ardından Agah duydukları karşısında büyük bir üzüntü yaşar. Köşk'ten karısı Şeniz'i kovan Agah Karaçay'ın öfkesi bir türlü dinmek bilmez. Nedim'e yapılan haksızlıkları öğrenince büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu öğrenen Agah Karaçay, bunun bedelini Cenk ve Şeniz'den sormaya kararlıdır.

Şeniz'in konaktan ayrılması ile Ceren kendisini köşkün hanımı yerine koyarken Damla, annesinin neden evden kovuldğunu merak etmektedir. Cenk yaşananlar karşısında bu durumda olmayı hak ettiklerini düşünse de Şeniz o kadar iyi niyetli değildir. Şeniz yeniden kaybettiklerini geri almak için mücadelesine devam edecektir