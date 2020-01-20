Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı 5. bölüm full tek parça izle, Sefirin Kızı son bölüm izle! Çukur, Yasak Elma ve Zalim İstanbul gibi rakiplerin arasında zirveye adım adım ilerleyen Sefirin Kızı, bu hafta 5. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Sefirin Kızı 5. bölüm tekrar izle diye araştıranlar için detaylar haberimizde! Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sahneleri, izleyenleri adeta ekran başına kilitliyor! Sancar Efe, kızı Melek'i yanına alıyor ancak Nare, Gediz'in de desteğiyle iş bularak kendisine yeni bir hayat kurmakta kararlı. Son bölümde Sancar Efe'ye Nare'ye aşık olduğunu açıklayan Gediz, bütün ipleri kopardı. Yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı 5. bölüm full tek parça izle!

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SEFİRİN KIZI'NA GEDİZ İLE SANCAR KAVGASI DAMGA VURDU! İŞTE DETAYLAR

SEFİRİN KIZI 5. SON BÖLÜMDE NELER OLCAK?

Sadıcına “ne ölüne ne ölüme” diyen Sancar, Gediz’i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır.

Gediz’le Sancar’ın ayrılması sadece bu iki kafadarı etkilemez. Nesillerdir omuz omuza yazılan ortak tarih son bulmuştur çünkü. Yakında yapılacak Yörük Toyu’nda dedelerden adet olduğu üzere karşı karşıya zeybek oynamalarını isteyen gaziler de, yörükler de onlara kızgındır.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı dizide Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat ve Hivda Zizan Alp de yer alıyor. İşte diğer isimler;

Özlem Çakar Yalçınkaya

Erhan Alpay

Erdal Küçükkömürcü

Gonca Cilasun

Tülin Yazkan

Esra Kızıldoğan

Cemre Öktem

Edip Tepeli

Beren Gençalp