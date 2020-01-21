Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın 79. bölüm full tek parça izle, Kadın son bölüm izle! FOX ekranlarının sevilen dizisi Kadın, 21 Ocak 2020 akşamı 79. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni sezonda özellikle Raif ve Ceyda ikilisi ile dikkatleri üzerine çeken dizide neler olacak? Kadın 79. bölüm full tek parça izle olarak aratan dizinin yeni bölümünü kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler, detaylara haberimizden ulaşabilirler. Kadın dizisi, 21 Ocak Salı akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. İşte merak edilenler...

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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Kavak Yelleri, Aşk Yeniden ve Kadın gibi pek çok başarılı yapımın kadrosunda yer alan Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul’da tamamlamayan Özge Özpirinçci, lise eğiminin bir bölümünü ise Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirdi. Lisans eğitimini Türkiye’de alan Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.

Birçok, reklam filminde oynayan güzel oyuncu, Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmıştır.

Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özge Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010’da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırdı.

Sinema projelerinde de kendini kanıtlayan Özge Özpirinçci, Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’e hayat verdi. ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise başrol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.