Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BABİL DİZİSİ İZLE, Babil dizisi Star TV 2. bölüm izle, Babil dizisi son bölüm izle... Star TV'de ilk bölümüyle fırtınalar estiren Babil dizisi bu akşamda yeni bölümüyyle benzer etki oluşturmak üzere yayınlanacak. İzleyenlerin beğenisini kazanan Babil'de bu akşam neler olacağı büyük merak konusu. Oğlunun hastalığı ve haksız yere işten çıkarılmasıyla baş etmeye çalışan İrfan'ın mücadelesinin yer aldığı Babil'in televizyon hayatı uzun olacağa benziyor. Bu akşam yeni bölümünü heyecanla bekleyen izleyenler internette yine " BABİL DİZİSİ İZLE, Babil dizisi Star TV 2. bölüm izle, Babil dizisi son bölüm izle... " şeklinde aramalar yapmaya devam edecek... İşte Babil ile ilgili aradığınız her şey derlediğimiz haberimizle huzurlarınızda...

BABİL 2. BÖLÜM İZLE

BABİL 2. BÖLÜM FULL İZLE

BABİL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

BABİL BİRİNCİ BÖLÜM HİKAYESİ

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

BABİL 1. BÖLÜM İZLE

KİM KİMDİR?

Halit Ergenç - İrfan

Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazi.



Ozan Güven - Egemen

İrfan’ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.



Aslı Enver - Ayşe

Süleyman’ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.



Birce Akalay - İlay

Süleyman’ın sevgilisi, İrfan’ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.

Nur Fettahoğlu - Eda

İrfan’ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.



Mesut Akusta - Süleyman

Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay’a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.