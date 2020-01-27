Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı 6. bölüm full tek parça izle, Sefirin Kızı son bölüm izle, Sefirin Kızı 6 bölüm tekrar izle! Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslian Atagül Doğulu'nun yer aldığı sevilen dizi Sefirin Kızı, 27 Ocak akşamı 6. yeni bölümü ile yine zirvenin en büyük takipçilerinden olacak! Reyting rekortmeni Çukur'u geçen hafta geçerek zirveye oturan iddialı dizide bu hafta neler olacak? Geçen hafta Sancar ile Gediz'in tehlikede olduğunu öğrenen Nare, Menekşe'nin hain planından kurtulmuş ve ikilinin yanına koşmuş ancak polislerin elinden kurtaramamıştı. Bu hafta neler olacak? Sefirin Kızı 6. bölüm full tek parça izle! İşte merak edilen detaylar...

SEFİRİN KIZI 6. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEFİRİN KIZI 6. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sancar “Ortaklık devam, sadıçlık tamam” der ama kader gülüp geçer Sancar’ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir. Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare’ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları. Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı dizide Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat ve Hivda Zizan Alp de yer alıyor. İşte diğer isimler;

Özlem Çakar Yalçınkaya

Erhan Alpay

Erdal Küçükkömürcü

Gonca Cilasun

Tülin Yazkan

Esra Kızıldoğan

Cemre Öktem

Edip Tepeli

Beren Gençalp