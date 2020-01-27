Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 85. bölüm full tek parça izle, Çukur son bölüm izle, Çukur tekrar izle! Sevilen dizi Çukur'da heyecan bitmiyor! Her bölümü ile izleyicisini kendisine hayran bırakan dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı ile heyecanlanan izleyiciler, yeni bölümün başlaması için dakikaları sayıyor. Hem sosyal medyada rekor kıran, hem de reytiglerde her hafta zirveye oynayan dizide bu hafta neler olacak? Çukur son bölüm izle, Çukur 85. bölüm full tek parça izle! Çukur 85. bölüm tek parça gibi merak edilenleri sizler için derledik.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak.

Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı’yla görüşecek. Selim’i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay’a Selim’in vereceği cevap merak konusu olacak. Bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak. Bunun için yardım isteyeceği kişi herkesi şaşırtacak.

Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanacak bir kayıp onu derinden sarsacak. Selim, Yamaç’ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşecek, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma ekran başındakileri derinden etkileyecek. Büyük sırrı bilen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmak için hazırlanacak.

Çağatay’ın yapacağı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna gelecek.