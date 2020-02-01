Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon FB maçı canlı izle, TS FB maçı canlı skor, Trabzonspor Fenerbahçe canlı skor kaç kaç... Süper Lig'in 20. haftası büyük heyecana sahne oluyor! Trabzonspor ile Fenerbahçe, kozlarını paylaşıyor! Rakibiyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen bordo mavili ekip, liderle arasında dört puanlık farkı kapatmak isteyen Fenerbahçe ile karşı karşıya! Son haftalarda yükselen bir performans gösteren sarı lacivertli ekip, kritik karşılaşmada deplasmanda gülmek istiyor. Trabzonspor'un tek hedefi ise 3 puan! Nefesleri kesecek karşılaşmaya dair detaylar haberimizde! TS FB canlı izle, Trabzon Fener maçı şifresiz izle...

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TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Şubat Cumartesi günü Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek için yukarıdaki linki kullanabilir, ücretli olarak canlı izlemek içib abone olabilirsiniz.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge ve Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric

Trabzonspor ilk peşinde

Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak.

Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Kayserispor’u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kasımpaşa’yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor

Trabzonspor'da eksikler

Trabzonspor’da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz’ın sakatlıkları bulunuyor. Yukatel Denizlispor ile oynanılan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de yarınki mücadelede görev alamayacak.

Fenerbahçe’de tek eksik

Fenerbahçe’de Trabzonspor karşısında tek futbolcu dışında eksiği bulunmuyor. Son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında da forma giyemeyecek. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ise görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek. Öte yandan Fenerbahçe’de üç futbolcu gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Vedat Muric ve Luiz Gustavo, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe 2020’ye iyi başladı

Fenerbahçe, 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, yeni yılda oynadığı 4 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i yenen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı iki maçın birini kazandı, birinde berabere kalarak, rakibini eledi.

Fenerbahçe'de Kruse ve Muric formda

Zorlu maç öncesi Fenerbahçe’de hücum ikilisinin performansı taraftarının yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, son 2 maçı da boş geçmedi. Muric, 12 golle takımın bu sezonki en skorer ismi durumunda bulunuyor. Süper Lig’de son iki maçta takımının galibiyetlerinde attığı gollerle başrol oynayan Alman hücumcu Max Kruse ise yükselen formuyla dikkati çekiyor. Kruse, Süper Lig’de son 6 maçta 4 gol kaydetti.