Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı 7. bölüm full tek parça izle, Seferin Kızı son bölüm izle, Sefirin Kızı tekrar izle star tv! Engin Akyürek, Neslihan Atagül Doğulu ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi Sefirin Kızı, 3 Şubat akşamı 7. yeni bölümü ile ekranlara geliyor! Gittikçe yükselen bir başarı grafiği tutturan dizi, geçen hafta zirveye oturmuş, beklentileri karşılamıştı. Konusu ve oyuncularıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Sefirin Kızı'nda bu hafta neler olacak? Seferin Kızı 7 bölüm full izle, tek parça izle, Sefirin Kızı son bölüm full star tv! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde...

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SEFİRİN KIZI 7. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadıçlar hapse girerlerken bile akılları Nare'dedir. Necdet hala dışarda olduğundan Nare hala tehlikededir ve onlar demir parmaklıkların arkasında, birbirlerini acıtarak volta atmaktan başka hiçbir şey yapamamaktadırlar.

Sancar canını dişine takarak Necdet’in yakalanmasını ve kendi koğuşuna yerleştirilmesini sağlar. Necdet’i tutanın annesi olduğunu öğrendiğinde ise dünyası başına yıkılır. Bir kez daha sırtından bıçaklanmıştır.

Sadıçlar hem ailelerine hem de birbirlerine olan güvenlerini sorgulayarak hapis hayatına alışmaya çalışırken, Sancar’ın içini ferahlatan tek bir şey vardır. Necdet’in içeride, Nare’nin güvende olması.

Oysaki güvende zannettikleri Nare’nin sığındığı odaya kadar girmiştir asıl tehdit. Akın Nare’yi köşeye kıstırmak için Gediz’in evindedir.

Nare ise sadıçlar hapisteyken yapayalnızdır ama Akın’la savaşmak için ne Sancar’a ne Gediz’e ihtiyacı vardır. Türküde dediği gibi, “Arkadaşlar uykulardan uyanmalıdır” çünkü, yıllardır tek başına direnen Nare, bir kez daha tek başına savaşmanın ve Akın’dan sonsuza dek kurtulmanın yolunu bulmuştur.