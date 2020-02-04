Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAMO 4. bölüm izlee, Ramo son bölüm full tek parça izle Show TV İZLE... Ramo yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinden tam not alıp ekranlarda fırtınalar estirerek yayınlanmaya devam ediyor. İzleyici seyrettiği her bölümden sonra bir dahaki bölümde neler olacağını öğrenmek için heyecanla bekliyor. Ramo ve Sibel arasındaki aşkın nasıl sonlanacağı, Boz ile Fatoş'un kavuşup kavuşamayacağı izleyicinin en merak ettiği konular arasında. Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte de sık sık internette "RAMO 4. bölüm izlee, Ramo son bölüm full tek parça izle Show TV İZLE" şeklinde aramalar yapılıyor. İşte RAMO 4. bölüm izlee, Ramo son bölüm full tek parça izle Show TV İZLE için merak ettiğiniz detaylar sizin için hazırladığımız haberimizde.

RAMO 4. BÖLÜM İZLE

RAMO SON BÖLÜM FULL İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 3. BÖLÜM TEKRARI İZLE