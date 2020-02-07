Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 31. bölüm full tek parça izle, Hercai son bölüm tekrar izle! Reyting rekortmeni sevilen dizi Hercai, 7 Şubat akşamı 31. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Miran ile Reyyan'ın nefesleri kesen hikayesinde bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Hercai yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Hercai 31. bölüm izle ATV, Hercai son bölüm full izle... Hercai son bölüm tekrar izlemek isteyenler ve yeni bölümü kaçıranlar için tüm detaylar haberimizde...

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HERCAİ 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller. Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar.

Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir.