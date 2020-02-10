Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 87. bölüm full tek parça izle, Çukur son bölüm tekrar izle! Sevilen dizi Çukur'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Fenomen haline gelen dizinin her adımı olay oluyor, her söylenen sosyal medyayı adeta sallıyor! Diziseverleri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta neler oldu? Yeni bölüm fragmanları ne zaman yayınlanacak? Çukur son bölüm izle, Çukur 87. bölüm full tek parça izle! Çukur 86. bölüm tek parça gibi merak edilenleri sizler için derledik.

ÇUKUR 87. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.