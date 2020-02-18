Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAMO 6. Bölüm izle, Ramo Son Bölüm Full Tek Parça İzle, RAMO Show TV İzlee... Ramo yayınlandığı ilk günden bugüne Salı akşamlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Heyecan dolu geçen 5. bölümün ardından Ramo'da bu hafta neler yaşanacağı oldukça merak konusu... Yayınlanan son fragmanda Sibel’in gözyaşları içinde büyük bir pişmanlık yaşadığı görülürken, Ramo ile arasındaki yüzleşme dikkat çekiyor. Çekilen silahların gerilimi arttırdığı tanıtımda Ramo ve ailesinin gözyaşlarıyla uğurladığı kişinin kim olduğu merak uyandırıyor. Fragmanı izleyen dizi severler heyecanla "RAMO 6. Bölüm izle, Ramo Son Bölüm Full Tek Parça İzle, RAMO Show TV İzlee" şeklinde aramalarına başladı. İşte Ramo'ya dair merak ettiğiniz detaylar sizin için hazırladığımız haberimizde...

RAMO 6. BÖLÜM İZLE

RAMO SON BÖLÜM FULL İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 5. BÖLÜM TEKRARI İZLE