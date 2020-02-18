Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atletico Madrid Liverpool maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Avrupa'da gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk mücadelesinde. İspanya temsilcisi Atletico Madrid, son şampiyon Liverpool'u konuk ediyor. Atletico, kendi evinde avantajını elde etmek isterken Liverpool ise zorlu İspanya deplasmanından avantajla ayrılmanın peşinde. Bu önemli karşılaşma İdman Tv ve Az Tv yayın akışında görünmüyor! Ancak vereceğimiz link ile karşılaşmayı hem canlı dinleyebilir, hem de canlı takip edebilirsiniz. Peki Atletico Madrid Liverpool maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle, Atletico - Liverpool maçı canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Atletico Madrid - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18 Şubat Salı Günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

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Atletico Madrid - Liverpool muhtemel 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Savic, Felipe, Lodi, Carrasco, Partey, Koke, Niguez, Diego Costa, Morata

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

Son 16 turu ilk maçlarında program şu şekilde:

Bugün

23.00 Atletico Madrid - Liverpool

23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

19 Şubat Çarşamba

23.00 Atalanta - Valencia

23.00 Tottenham - Leipzig

25 Şubat Salı

23.00 Chelsea - Bayern Münih

23.00 Napoli - Barcelona

26 Şubat Çarşamba

23.00 Olympique Lyon - Juventus

23.00 Real Madrid - Manchester Cit