Atletico Madrid Liverpool maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Avrupa'da gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk mücadelesinde. İspanya temsilcisi Atletico Madrid, son şampiyon Liverpool'u konuk ediyor. Atletico, kendi evinde avantajını elde etmek isterken Liverpool ise zorlu İspanya deplasmanından avantajla ayrılmanın peşinde. Bu önemli karşılaşma İdman Tv ve Az Tv yayın akışında görünmüyor! Ancak vereceğimiz link ile karşılaşmayı hem canlı dinleyebilir, hem de canlı takip edebilirsiniz. Peki Atletico Madrid Liverpool maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle, Atletico - Liverpool maçı canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...
Atletico Madrid - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?
18 Şubat Salı Günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...
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Atletico Madrid - Liverpool muhtemel 11'ler:
Atletico Madrid: Oblak, Arias, Savic, Felipe, Lodi, Carrasco, Partey, Koke, Niguez, Diego Costa, Morata
Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
Son 16 turu ilk maçlarında program şu şekilde:
Bugün
23.00 Atletico Madrid - Liverpool
23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
19 Şubat Çarşamba
23.00 Atalanta - Valencia
23.00 Tottenham - Leipzig
25 Şubat Salı
23.00 Chelsea - Bayern Münih
23.00 Napoli - Barcelona
26 Şubat Çarşamba
23.00 Olympique Lyon - Juventus
23.00 Real Madrid - Manchester Cit