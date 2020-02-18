Dortmund Paris SG maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Avrupa'da gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk mücadelelerinde. Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Dortmund, evinde avantajı elde ederek Fransa deplasmanına gitmenin peşinde. Öte yandan PSG ise zorlu Dortmund deplasmanından avantajlı bir skor almanın hesabını yapıyor. Bu önemli karşılaşma İdman Tv ekranlarından naklen yayınlanacak! Peki Borussia Dortmund PSG maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle, Dortmund Paris SG maçı canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçı hangi kanalda, saat kaçta?
18 Şubat Salı Günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...
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MUHTEMEL İLK 11'LER
Borussia Dortmund: Bürki, Piszcek-Hummels-Zagadou, Hakimi-Emre Can-Witsel-Guerreiro, Sancho-Thorgan Hazard-Haaland
Paris Saint-Germain: Navas, Meunier-Thiago Silva-Kimpembe-Kurzawa, Di Maria-Verratti-Marquinhos-Neymar, Sarabia-Mbappe
Son 16 turu ilk maçlarında program şu şekilde:
Bugün
23.00 Atletico Madrid - Liverpool
23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
19 Şubat Çarşamba
23.00 Atalanta - Valencia
23.00 Tottenham - Leipzig
25 Şubat Salı
23.00 Chelsea - Bayern Münih
23.00 Napoli - Barcelona
26 Şubat Çarşamba
23.00 Olympique Lyon - Juventus
23.00 Real Madrid - Manchester City