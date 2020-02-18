Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dortmund Paris SG maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Avrupa'da gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk mücadelelerinde. Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Dortmund, evinde avantajı elde ederek Fransa deplasmanına gitmenin peşinde. Öte yandan PSG ise zorlu Dortmund deplasmanından avantajlı bir skor almanın hesabını yapıyor. Bu önemli karşılaşma İdman Tv ekranlarından naklen yayınlanacak! Peki Borussia Dortmund PSG maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle, Dortmund Paris SG maçı canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18 Şubat Salı Günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Piszcek-Hummels-Zagadou, Hakimi-Emre Can-Witsel-Guerreiro, Sancho-Thorgan Hazard-Haaland

Paris Saint-Germain: Navas, Meunier-Thiago Silva-Kimpembe-Kurzawa, Di Maria-Verratti-Marquinhos-Neymar, Sarabia-Mbappe

Son 16 turu ilk maçlarında program şu şekilde:

Bugün

23.00 Atletico Madrid - Liverpool

23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

19 Şubat Çarşamba

23.00 Atalanta - Valencia

23.00 Tottenham - Leipzig

25 Şubat Salı

23.00 Chelsea - Bayern Münih

23.00 Napoli - Barcelona

26 Şubat Çarşamba

23.00 Olympique Lyon - Juventus

23.00 Real Madrid - Manchester City