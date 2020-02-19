Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tottenham Leipzig maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Avrupa'da gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk mücadelelerinde. İngiltere temsilcisi Tottenham, evinde Alman Leipzig'i konuk ediyor. Tottenham, evinde kazanarak Almanya deplasmanına avantajı alarak gitmenin hesabını yaparken Leipzig ise zorlu İngiltere deplasmanından avantajlı bir skorla dönmenin peşinde. Bu önemli karşılaşma İdman Tv ekranlarından naklen yayınlanacak! Peki Tottenham RB Leipzig maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle, Tottenham Leipzig maçı canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Tottenham RB Leipzig maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Şubat Çarşamba Günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham : Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Ndombele, Lo Celso, Lucas, Alli, Bergwijn.

RB Leipzig : Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstermberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angeliño; Werner, Olmo, Schick.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Tottenham'da Kane ve Sissoko sakat. PSV'den devre arasında kadroya katılan Steven Bergwijn, kanatta, Lucas Moura ise Dele Alli'nin önünde hücumun en ilerisinde yer alacak.

Heung-min Son'un Villa Park'ta Aston Villa'ya 93:34'te attığı gol, 126 ay önce Aaron Lennon'ın Birmingham'a 94:24'te attığı golü hatırlattı. Güney Koreli yıldız, Lennon'dan sonra Tottenham formasıyla "en geç galibiyet golü" atan isim olmuştu. Sağ kolundan ameliyat olacak yıldız isim bir süre takımından ayrı kalacak.

RB Leipzig'te ise stoper krizi yaşanıyor! Upamecano cezalı, Orban ve Konate sakat. Savunmanın ortasında sağ bek Klostermann ile sol bek Halstenberg'in oynaması bekleniyor. 2001 doğumlu Jäkel ve Talabidi'nin kadroya eklenmesi şaşırtıcı olmaz.

Bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 35 gole katkı (25 gol - 10 asist) yapan Timo Werner; "Tottenham bizi doğru dürüst tanımıyor. Umuyorum bu eleme turu sonrası kendimizi onlara tanıtacağız..." dedi.

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Son 16 turu ilk maçlarında program şu şekilde:

Bugün

23.00 Atalanta - Valencia

23.00 Tottenham - Leipzig

25 Şubat Salı

23.00 Chelsea - Bayern Münih

23.00 Napoli - Barcelona

26 Şubat Çarşamba

23.00 Olympique Lyon - Juventus

23.00 Real Madrid - Manchester City