Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruluş Osman 11. bölüm full tek parça izle, Kuruluş Osman son bölüm izle! ATV ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan Kuruluş Osman, 19 Şubat akşamı 11. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Takipçilerinin heyecanla beklediği bölümde bu hafta neler olacak? Bu hafta Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal eden Moğollar, tüm beyleri ve halkı kendilerine esir ederler. Obayı bu durumdan kurtarabilecek tek isim ise Osman Bey'dir... Kuruluş Osman'da heyecan sürüyor! İşte Kuruluş Osman son bölüm full izle, Kuruluş Osman 11. bölüm izle gibi merak edilen detaylar...

KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NELER OLACAK? (BÖLÜM ÖZETİ)

Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar.

Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir. Tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister. Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek? Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Yayınlandığında ulaşabilirsiniz)