Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Trabzonspor maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Türkiye'de gözler Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, dün liderliğini Sivasspor'a kaybeden Trabzonspor'u konuk ediyor. Trabzonspor, zorlu İstanbul deplasmanından 3 puan alarak maç eksiği ile zirveye tekrar oturmanın peşinde. Öte yandan Beşiktaş ise evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı alıp liderlik yarışından düşmemenin hesabını yapıyor. Bu önemli karşılaşma İdman Tv ve Az Tv yayın akışında görünmüyor! Ancak vereceğimiz link ile karşılaşmayı hem canlı dinleyebilir, hem de canlı takip edebilirsiniz. Peki Beşiktaş Trabzon maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle, BJK TS maçı canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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130'UNCU KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Trabzonspor bugün oynanacak mücadeleyle lig, kupa ve özel maçlarda 130´uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 129 karşılaşmada Beşiktaş (biri penaltı atışları olmak üzere) 53 galibiyeti alırken, Trabzonspor’un (biri penaltı atışları ile) 45 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş’ın attığı 178 gole, Trabzonspor 142 golle karşılık verdi. İki takım arasında oynanan iki karşılaşma ise Beşiktaş’ın hükmen galibiyetleri ile sonuçlandı. 10 Nisan 1988’de Trabzon’da oynanan ve Beşiktaş’ın 3-2 üstünlüğünde devam eden maç, 72´nci dakikada saha olayları yüzünden tatil edildi. Daha sonra bu karşılaşma Beşiktaş lehine hükmen 3-0 tecil edildi. Beşiktaş, lehine hükmen tecil edilen 2´nci karşılaşma ise yine Trabzon’da oynandı. 20 Ocak 2002’de Trabzon’da oynanan ve 83´üncü dakikada Beşiktaş’ın 5-0 öne geçmesinden sonra başlayan olaylar yüzünden kalan dakikalar oynanmayınca, mücadele maçın o dakikadaki skoru olan 5-0 ile hükmen tecil edildi.

Öte yandan Beşiktaş son 3 maçta Trabzon’a karşı galibiyet alamadı. Bu sezonun ilk yarısında Trabzon’daki maçı Karadeniz ekibi 4-1’lik skorla kazanırken geçen sezon İstanbul’da oynanan mücadele 2-2, Trabzon’da oynanan karşılaşma ise 2-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sona erdi.