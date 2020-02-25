Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İlk bölümlerden itibaren izleyicilerin ilgiyle takip ettiği ve yabancı bir dizinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisinde bu hafta neler olacak?

HEKİMOĞLU 9. BÖLÜM TEK PARÇA HD İZLE

At yarışı izlemeye beraber gitmediği için Orhan, Hekimoğlu’ndan bir ton laf işiteceğini düşünürken İpek, Hekimoğlu’nun yarışı izlemeye Zeynep’le gittiğini söyler. Bu haber gündeme bomba gibi düşerken Emre’nin ise beklenmedik bir misafiri vardır. Zeynep, Hekimoğlu ile arasında olanlara anlam verememekte ve hissetiklerinden emin olamamaktadır.

İpek neden Zeynep’in hareketlerini gözlemlemektedir? Emre, Hekimoğlu ve Zeynep’in birlikte çıktığını duyunca ne tepki verecektir? Hastaneye yatan Ali sağlığına kavuşabilecek midir, gerçekte rahatsızlığının altında yatan sebep nedir? Hekimoğlu 9. bölüm yine izleyenlere karmaşık duygular yaşatacak...