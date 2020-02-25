Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea Bayern maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Avrupa'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında. İngiltere temsilcisi Chelsea, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk ediyor. Bayern Münih bu zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla evine dönmeyi planlıyor. Öte yandan Chelsea ise evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak Almanya deplasmanına avantajla gitmenin peşinde. Bu dev mücadele İdman Tv ekranlarından naklen yayınlanıyor! Ancak vereceğimiz link ile karşılaşmayı hem canlı dinleyebilir, hem de canlı takip edebilirsiniz. Peki Chelsea Bayern Münih derbisi AZ TV İdman TV şifresiz canlı, hangi kanalda şifresiz canlı izleniyor? İşte detaylar...

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Chelsea ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2012'de Allianz Arena'da oynanan ve İngiliz ekibinin penaltılarla 4-3 kazandığı finalde karşı karşıya gelmişti. İngiliz ekibinde N'Golo Kante, Alman temsilcisinde ise Ivan Perisic ve Niklas Süle sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemeyecek isimler.

Chelsea - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Stamford Bridge'te oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 2’den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de olacak.

Chelsea - Bayern Münih muhtemel 11'ler:

Chelsea: Caballero, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta, James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Willian, Mount, Giroud

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Hernandez, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Coman, Gnabry, Müller, Lewandowski