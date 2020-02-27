Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM 28 Şubat 2020 Aktüel katalogu... BİM AKTÜEL İNDİRİM LİSTESİ... BİM aktüel ürünler 28 Şubat 2020 listesi yayınlandı. BİM'de bu cuma yine birbirinden ucuz, indirimli ürünlerle dolu. BİM'de bu hafta aktüel katalogda cep telefonundan, ev eşyalarına, küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün cazip fiyatları ile dikkat çekiyor.. Bu hafta BİM aktüel katolgu ürünlerini sizler için derledik...

BİM indirimli ürünlerde bu hafta göze çarpan ilk ürün MEIZU cep telefronu oluyor.Yine küçük ev aletlerinden Philips ütü, HP yazıcı, kumtel mini fırın dikkat çeken ürünler arasında. Zamansiz ürünlerde ise pijama takımı, yastık, alez, havlu, cam ürünler ve kız-erkek çocuk oyuncak çeşitleri yer alıyor.

BİM 28 Şubat 2020 Aktüel katalogu