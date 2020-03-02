Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 71. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı! Yasak Elma dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor! Yayınlandığı akşamlarda sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren diziye Yıldız karakterini oynayan Eda Ece'nin başarılı performansı damga vuruyor! Yasak Elma son bölümde Yıldız milyoner olmuş ve Halit iflas etmişti. Bu bölümde neler olacak? Yasak Elma 71. bölüm full tek parça izle ve Yasak Elma son bölüm izle gibi konulara dair detaylar haberimizde...

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YASAK ELMA 70. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız’la Halit’i ayırmak için işbirliği yapan Şahika ve Leyla’nın amaçlarına ulaşması sonrası Şahika, Leyla’yı gözden çıkardı. Yıldız’dan boşanan Halit ise, iş hayatında yaptığı yanlış hamleler sonrası bütün varlığını kaybetti. Yıldız, elma püresi sayesinde milyoner oldu! Yeni bölümde neler olacak heyecanla bekleniyor.