Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar 545. bölüm full tek parça izle, Arka sokaklar son bölüm izle! Cuma akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan efsane dizi Arka Sokaklar, bu hafta da heyecanlı bir bölümle ekranlara geliyor. İzleyenleri yeni bölümüyle ekranlara kitleyecek olan Arka Sokakalar 545. bölümüyle huzurlarınızda olacak. Yeni bölümde avukat Nedim, intikamını almak isterken kendini ateşe atacak! Ali ise tutuklanıyor mu? Fragmanları izleyenler yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Bu ve daha fazla sorunun cevabını bulacağı Arka Sokaklar 545. bölümü ile ilgili detaylar sizin için hazırladığımız haberimizde! Arka Sokaklar son bölüm full izle, Arka Sokaklar 545 tek parça kanald izle... İşte detaylar...

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

avukat Nedim ile eşi Aydan rutin doktor kontrolü çıkışında silahlı saldırıya uğrarlar. Nedim iyi durumdadır; ancak, Aydan yaralıdır. Apar topar ameliyathaneye alınır. Aydan’ın, birçok yerinden kurşun yarası vardır. Bebeğinde, kendisinin durumu kritiktir. Bu sırada yeni bir narkotik polisi tayini olur. Bu kişi Aslı adında yeni biridir. Aslı, İstanbul’a ekibiyle birlikte tayin olmuştur ve Engin Müdür’e emanet edilir.

Ekibimiz villa soygunu yapan bir çetenin peşine düşer. Nergis adında yabancı genç bir kız kaçırılmıştır. Bir villada hizmetçilik yapan Nergis’e ulaşılır ve çalıştığı evdeki aileye yapılan soygun anlattırılır. Soygunu gerçekleştiren Cemil ile Dursun’un sistemi, lüks villaların hizmetçilerini kaçırıp kasa şifresi gibi bilgileri öğrenerek sorgun gerçekleştirmeleri olarak belirlenir. Ekip bu operasyon için kusursuz bir plan gerçekleştirir ve operasyonun başkahramanları Hüsnü ile Ezgi olacaktır. Hüsnü villanın sahibi playboy bir adam rolüne, Ezgi de evin hizmetçisi rolüne bürünür.