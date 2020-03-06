Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hercai 35. bölüm full tek parça izle, Hercai son bölüm tekrar izle! Reyting rekortmeni sevilen dizi Hercai, 6 Mart akşamı 35. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Miran ile Reyyan'ın nefesleri kesen hikayesinde bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Hercai yeni bölüm fragmanlarını izleyenler heyecanla bekliyorlar! Hercai 35. bölüm izle ATV, Hercai son bölüm full izle... Hercai son bölüm tekrar izlemek isteyenler ve yeni bölümü kaçıranlar için tüm detaylar haberimizde...

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HERCAİ 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir. Yıllardır aynı gerçeğe inanan Azize ve Miran intikam hikayesinde girdikleri yol ayrımında bundan sonra birbirleriyle de savaşacaktır. Acaba Azize Aslanbey, Miran'ı yeniden kendi yolunda yürümesi için ikna edebilecek midir?

Reyyan, Azize'nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran'ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar. Babasının itirafıyla sarsılan Cihan, ailesini korumak uğruna bu sırrın açığa çıkmaması için Nasuh'u ikna etmeye çalışırken, Harun'la evlilik yolundan dönüşü olmadığını anlayan Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan'ın üvey olduğunu açıklar.