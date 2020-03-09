Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 72. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı! Yasak Elma dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor! Yayınlandığı akşamlarda sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren diziye Yıldız karakterini oynayan Eda Ece'nin başarılı performansı damga vuruyor! Yasak Elma son bölümde Nadir, Şahika tarafından öldürülmüş, büyük şok yaşanmıştı! İki haftada iki karakterin veda ettiği dizide bu hafta neler olacak? Şirketin başına geçen Şahika neler yapacak? Yeniden zengin olan Halit'in planları neler? Yasak Elma 72. bölüm full tek parça izle ve Yasak Elma son bölüm izle gibi konulara dair detaylar haberimizde...

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