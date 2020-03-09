Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 91. bölüm full tek parça izle, Çukur son bölüm tekrar izle, Çukur 3. sezon 24 bölüm izle! Sevilen dizi Çukur'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Yayınlandığı günlerde milyonları ekran başına kilitleyen ve oldukça büyük bir kitle elde eden dizide bu hafta neler olacak? Her adımı olay olan, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına adını yazdıran dizide yeni bölüm fragmanları diziseverleri merak ettirdi! Çukur son bölüm izle, Çukur 91. bölüm full tek parça izle! Çukur 91. bölüm tek parça gibi merak edilenleri sizler için derledik.

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ÇUKUR 89. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç, Çağatay’ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur’u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim’i de yanına alarak mahalleye döndü. Vartolu’nun da yardımıyla Akın ve Damla’yı cezaevinden çıkaran Yamaç, ailenin bütün parçalarını bir araya getirmeye çalıştı.

Sultan’a babasının katili konusunda hesap veren Vartolu bir yandan aileye girmenin, diğer yandan Saadet’le barışmanın mutluluğunu yaşadı. Azer ve Karaca arasındaki yakınlığı fark eden Fadik, soluğu Sultan’ın yanında aldı fakat Yamaç’ın kararı belliydi. Karaca’dan Azer ve ailesi arasından seçim yapmasını isteyen Yamaç, Karaca’nın ailesinin yanına dönmesiyle rahat bir nefes aldı. Çok zor bir seçim yapan Karaca’nın Azer’den ayrıldığı duygusal anlar ekran başındakileri derinden etkiledi. Damla’nın Cumali’ye hamile olduğunu söyleyerek büyük bir sevinç yaşattığı bölümde Yamaç uzun zaman sonra ailesini aynı çatı altında toplamayı başardı.

Çukur’daki para sıkıntısını çözmek için iş arayışına giren Koçovalılar, aldıkları sevkiyat işinin Çağatay’ın oyunu olduğunu anladı. Silah sevkiyatını başarıyla tamamladıklarını düşünen Koçovalı kardeşler Çağatay’ı karşılarında buldu. Damla’nın tekrar gözaltına alınması ve Çağatay’ın kötü sürpriziyle umutsuzluğa kapılan Yamaç’ı, Emmi sabırlı olması konusunda uyardı. Babasından kalan boşluğu doldurmak zorunda kalan Yamaç, Çukur’u ve aileyi korumak için bu kez bambaşka bir yol izlemeye karar verdi. Çukur’u daha fazla tehlikeye atmamak için Çağatay’ın karşısına çıktı ve Çağatay’a boyun eğerek ekran başındakileri şoke etti.