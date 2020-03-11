Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğretmen 2. bölüm full izle, Öğretmen dizisi izlee, ÖĞRETMEN FOX TV İZLE... Yapımcılığını MEDYAPIM ve MF yapımın ortak olarak üstlendiği ve başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi birbirinden ünlü ve başarılı oyuncuların paylaştığı Öğretmen dizisi bu akşam 2. bölümüyle ekranlarda. İzleyici heyecanla Öğretmen dizisinin 2. bölümünü bekliyor ve internette, "Öğretmen dizisi ikinci bölüm full izle, Öğretmen dizisi izle, ÖĞRETMEN FOX TV İZLE..." şeklinde aramalar yapıyor. İşte Öğretmen dizisi 2. bölüm full izle, Öğretmen dizisi izle, ÖĞRETMEN FOX TV İZLE... ile ilgili merak ettiğiniz ve ulaşmak istediğiniz detaylar...

ÖĞRETMEN DİZİSİ İKİNCİ BÖLÜM FULL İZLE

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”



Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

Öğretmen Çarşamba 20.00' de FOX'ta!

İLKER KALELİ KİMDİR?

İlker Kaan Kaleli İstanbul doğumlu Türk sinema, dizi oyuncusu. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

CEREN MORAY KİMDİR?

5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır 'da dünyaya geldi. Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray, babasının memleketi olan Diyarbakır'da dünyaya geldi. ... Yüksek lisans döneminde babası kalp krizi geçirdi ve ardından ünlü oyuncu, hayatını farklı bir yöne çevirmeye karar verdi.