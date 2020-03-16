Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zalim İstanbul 35. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm tekrar izle! Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul, Kanal D ekranlarında 16 Mart akşamı 35. bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Yayınlanan fragmanlar ve geçen haftaki bölüm ile büyük merak uyandıran dizide bu hafta tüm gerçekler ortaya çıkacak mı merak ediliyor. Zalim İstanbul 35. bölüm full tek parça izle, Zalim İstanbul son bölüm kanald, Zalim İst son bölüm tekrar izle gibi konulara dair merak edilenler haberimizde sizlerle...

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Damla ve Cenk ise Şeniz ölüm kalım savaşı verirken Agah’ın karşısına geçerler.

Ceren Nedim ve Cenk’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek sırrı elinde bulurken, bu kez Neriman’ı saf dışı bırakacaktır.

Cemre Damla’nın ağzından kaçırdığı bir cümlenin izini sürmeye kararlıdır. Cemre iz sürerken, hiç beklemediği anda Cenk’in itirafı ile karşılaşacaktır.

Şeniz ise ölüm kalım savaşı verirken kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir.