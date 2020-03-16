Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 92. bölüm full tek parça izle, Çukur son bölüm tekrar izle, Çukur 3. sezon 25 bölüm izle! Sevilen dizi Çukur'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Yayınlandığı günlerde milyonları ekran başına kilitleyen ve oldukça büyük bir kitle elde eden dizide bu hafta neler olacak? Her adımı olay olan, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına adını yazdıran dizide yeni bölüm fragmanları diziseverleri merak ettirdi! Çukur son bölüm izle, Çukur 92. bölüm full tek parça izle! Çukur 92. bölüm tek parça gibi merak edilenleri sizler için derledik.

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ÇUKUR 92. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vartolu Sadettin ve Çağatay'ın karşı karşıya geldiği sahnede çalan türküsü eşliğindeki Vartolu'nun eğlenceli halleri izleyenleri gülümsetiyor. Polislerin geldiği ve Çağatay Erdenet'i tutukladığı anlar heyecanı yükseltirken, olayları Mahsun ile birlikte izleyen Yamaç zaferinin tadını çıkarıyor.