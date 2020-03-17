Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAMO 10. Bölüm İZLE, Ramo Son Bölüm Full Tek Parça İzlee, Ramo show tv izle... Ramo heyecan dolu son bölüyle bu haftada ekranları süsleyecek. Ramo'nun son bölümünde, Ramo Alpay'ın elinden zorla kurtulmuş kendisini kurtaran Yavuz ile işbirliği yapmaya karar vermişti. Nefes kesen bie bölüm sonrası Ramo dizisi izleyenleri bu haftada son bölümü kaçırmamak üzere ingternette "RAMO 10. Bölüm İZLE, Ramo Son Bölüm Full Tek Parça İzlee, Ramo show tv izle..." şeklinde aramalar yapmaya başladı. İşte RAMO 10. Bölüm İZLE, Ramo Son Bölüm Full Tek Parça İzlee, Ramo show tv izle... ve benzeri soruların cevap bulacağı haberimiz tüm detaylarıyla huzurunuzda...

RAMO SON BÖLÜM FULL İZLE

RAMO 10. BÖLÜM FULL İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 9. BÖLÜM TEKRARI İZLE