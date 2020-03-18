Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İlk bölümlerden itibaren izleyicilerin ilgiyle takip ettiği ve yabancı bir dizinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisinde bu hafta neler olacak?

HEKİMOĞLU 12. BÖLÜM TEK PARÇA HD İZLE

Hekimoğlu üç gün içinde ekipten birini işten çıkarmak zorundadır. Orhan, Hekimoğlu’nun karar vermekten kaçındığını düşünürken, Mehmet Ali ve Zeynep bu süreci birbirlerine destek olarak atlatmak ister. Emre bu karara karşı çıkar ve onlara güvenmediğini söyler.

Hekimoğlu Mehmet Ali’ye kendi yerinde olsa kimi kovacağını sorar. Mehmet Ali’nin yanıtı Emre olur. Vahap , Zeynep ve Mehmet Ali’yi kendi tarafına çekmeye uğraşır. İpek ise Vahap konusunda verdiği kararı sorgulamaktadır. Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 10 yaşında kalp krizi geçiren Ceyda yatırılır.